Isfjordscenter får tocifret millionbeløb

Nordea-fonden giver støtter det kommende isfjordscenter i Ilulissat med et tocifret millionbeløb. Det skriver Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi i en pressemeddelelse.

Nordea-fonden har meddelt Grønlands Selvstyre, at projektet støttes med 16,45 millioner kroner, som skal bruges til udstillingsdelen i Isfjordscenteret og herunder blandt andet skal sikre aktualitet og interaktivitet i udstillingen samt digitalt undervisningsmateriale på grønlandsk, dansk og engelsk. Udstillingen designes af JAC Studios.

- Isfjorden er enestående verdensnatur, og derfor er vi stolte over at bidrage til at flere kan opleve og forstå dens storhed, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Den UNESCO-fredede Isfjord ved Ilulissat tiltrækker hvert år tusindvis af turister. Fra 2020 vil de mange besøgende også kunne kombinere denne oplevelse med at besøge et isfjordscenter i Ilulissat, som vil gøre dem klogere på Isfjorden.

Isfjordscenteret i Ilulissat er finansieret af Realdania, Grønlands Selvstyre og Qaasuitsup Kommunia – og nu også Nordea-fonden.

Fonden støtter normalt ikke projekter i Grønland, og besøgscenteret i Ilulissat er en undtagelse.

- Med støtten vil formidlingsaspektet blive opgraderet. Når dette sammenholdes med naturen, arkitekturen og den lokale forankring, vil isfjordscenteret i Ilulissat blive et unikt internationalt udstillingsvindue for verdens klimaforandringer, siger naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel og energi Hans Enoksen.

Anlægsarbejdet af det nye besøgscenter skal starte i løbet af 2018 med forventet åbning i 2020.