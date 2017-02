Isbjørneunge i Aalborg hilser på verden

Dyrepasserne i Aalborg Zoo fik langt om længe mulighed for at se en af de to unger, som isbjørnen Malik har passet i fødehulen siden fødslen i slutningen af november.

Da passerne i sidste uge åbnede lågen for at give isbjørnehunnen vand og mad, tittede den en af de to isbjørneunger frem.

Indtil nu har det kun været muligt at følge ungerne via det webcam, som er sat op inde i fødehulsen. Men tirsdag vovede en unge sig med helt frem i dagslyset til de begejstrede dyrepassere.

På videoen, som Aalborg Zoo har lagt på deres facebookside, kan man se den hvide bjørneunge tumle lidt frem og tilbage under hunnens skarpe overvågning.

- Selvom man passer isbjørne til daglig, er det altså bare helt specielt, når der kommer unger, fastslår dyrepasserne.

Én unge er død

De to unger i Aalborg blev født lørdag 26. november sidste år. Oprindeligt var der tre, men en af ungerne døde efter et par dage.

Siden har man kunnet følge de to overlevende unger vokse sig større og stærkere via kameratet på Zoos hjemmeside.

- De to unger har det godt, de tumler ivrigt rundt i hulen, og vi forventer, at de kommer ud om få dage. Det er isbjørnemoderen, der suverænt beslutter, hvornår det sker. Hun begynder simpelthen at kradse og banke på lågen, når hun vurderer, at ungerne er klar til at komme ud af det månedlange ophold i fødehulen, oplyser zoo.

