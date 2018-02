Isbjørnespor spottet i Ilulissat Isfjord

En lokal isfjordsfisker, John Eliassen, der er på hundeslæde i Ilulissat Isfjord, så i går onsdag formiddag friske isbjørnespor. Og da han ikke havde riffel, har han fået et familiemedlem til at bringe et riffel til sig fra Ilulissat.

Det fortæller Ole Svendsen, der har bragt riffel og taget billede af isbjørnesporene, til Sermitsiaq.AG.

Læs også: Isbjørn spottet ved Igaliku

Isbjørnekvote på fem isbjørne

Ifølge jagtbetjent Ole Jeremiassen har Ilulissat og Uummannaq i 2018 tilsammen en isbjørnekvote på fem isbjørne. Og denne kvote er endnu ikke blevet brugt.

- Men for at kunne fange en isbjørn skal man være erhversfanger og har fået tilladelse til at kunne fange en isbjørn af kommunen, pointerer Ole Jeremiassen.

En isbjørn, der var en isbjørneunge, blev sidst skudt i Ilulissat i juli 2007, da politiet fik en fanger til at skyde isbjørneungen, da den begyndte at flugte på land og vand tæt ved Ilulissat losseplads.

Læs også: Døende isbjørn trækker os ud af psykologisk skjul