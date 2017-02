Isbjørnepatrulje redder bjørne

Verdensnaturfonden, WWF kalder sin isbjørnepatrulje i Ittoqqortoormiit for en stor succes.

Den har nemlig forhindret, at isbjørne måtte dræbes i selvforsvar.

Patruljent begyndte at patruljere i august og indtil december sidste år har byen haft besøg af isbjørne otte gange. I alle otte tilfælde lykkedes det at skræmme bjørnene væk i stedet for at skyde dem.

- Vi er rigtig glade for, at det ikke har været nødvendigt at skyde en eneste bjørn i selvforsvar, skriver projektkoordinator Kaare Winther Hansen fra WWF i en pressemeddelelse.

Isbjørnepatruljen er sidste år begyndt at benytte gummikugler mod isbjørnene, og det har vist sig særdeles effektivt.

Isbjørnepatruljen blev i 2015 etableret af WWFsammen med lokalsamfundet. Den skal både skabe større tryghed blandt byens borgere og for samtidig at forhindre at bjørne bliver skudt i selvforsvar, efter kvoten er opbrugt.

Hver morgen før skoletid i ”højsæsonen” afpatruljerer den lokale isbjørnevagt området omkring byen.

I takt med at isen smelter, er antallet af konflikter mellem isbjørne og mennesker steget betydeligt. Bjørnene tvinges nu på land i længere tid og tiltrækkes af madlugte fra beboelserne.

- I en tid, hvor alt peger på, at klimaforandringerne vil forårsage stor nedgang i isbjørnebestanden, er det vigtigt, at vi forsøger ikke at nedlægge bjørne ud over fangstkvoten, siger projektkoordinator Kaare Winther Hansen fra WWF.

Jagtbetjent Erling Madsen mener, at patruljen gør en vigtig forskel:

- Selvom mange har været skeptiske over for metoden med at skræmme bjørnene væk i stedet for straks at skyde dem, kan vi jo se, at det virker. Og folk her i byen føler sig mere trygge efter vi begyndte en systematisk afpatruljering, siger Erling Madsen.