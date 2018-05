Isbjørnepatrulje i ekstra indsats

Walter Turnowsky Onsdag, 23. maj 2018 - 16:01

Det usædvanligt høje antal isbjørne i og omkring Ittoqqortoormiit har sendt WWF's isbjørnepatrulje på overarbejde.

Normalt slutter patruljen sit arbejde før jul og starte først op igen 1. august. Men da en isbjørn angreb Jan Lorentzen ved Kap Tobin i marts, og kvoten for isbjørne ydermere var brugt op kort efter, fik det WWF til at reagere.

- For at beskytte borgerne i byen satte vi isbjørnepatruljen i gang igen i april, siger Kaare Winther Hansen fra WWF i Grønland til Sermitsiaq.AG.

Og WWFs mand på stedet, Aage Kunak har haft siden haft sit at se til. Der er registreret 10 hændelser med isbjørne siden han igen gik i gang med at patruljere og skræmme dem væk.

- Der er virkelig mange isbjørne i år, siger Aage Kunak til Sermitsiaq.AG.

De fleste episoder har været ved Kap Tobin omkring syv kilometer syd for byen. Her har adskillige af byens indbygger hytter, og turister besøge ligeledes stedet.

Men de lokkende dufte fra Ittoqqortoormiits dump har ligeledes tiltrukket isbjørne helt ind til byen.

Aage Kunak køre afsted, når der er meldinger om isbjørne i området og søger at skræmme dem væk ved hjælp af riffelskud. Dette sker ofte i samarbejde med jagtbetjent Erling Madsen.

- Isbjørnepatruljen er en rigtig god ordning, lyder meldingen fra jagtbetjenten.

Den faste havis har hele vinteren og foråret haft en usædvanlig lille udbredelse, og dermed har isbjørnene været særlig talrige i netop denne sæson.

Men tendensen har i flere år været, at der kommer flere bjørne og at perioden, hvor de kommer bliver længere. Normalt var der i oktober havis nok, til at isbjørnene drog derud for at jage deres bytte. Men efterhånden kommer de så sent som november, og i år altså igen fra det tidlige forår.

- Vi er ved at overveje om vi permanent skal udvide sæsonen for patruljen, så den starter op igen, når kvoten er skudt i foråret, siger Kaare Winther Hansen.

Hidtil har patruljen startet op ved skolestart i august, og patruljerer så mellem klokken 6 og klokken 8, så børnene kan komme sikkert i skole. Lige nu drager patruljen ud efter behov.