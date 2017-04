Isbjørnekød fra sommermøde var inficeret med trikinlarver

I sommeren sidste år under et sommermøde blev en række personer indlagt med diagnosticeret trikinose. En undersøgelse viser nu, at der var trikinlarver i det isbjørnekød, som blev serveret for disse mennesker.

Toppolitiker alvorligt syg af trikiner

Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra et labratorium i Danmark, fortæller Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, hvor en rest fra det isbjørnekød er blevet undersøgt.

Isbjørnekød på grillspyd

Det var blandt andre toppolitikeren Bendt. B. Kristiansen, der blev ramt af alvorlig maveonde efter sommermødet.

- Vi fik serveret grillmad, og jeg fik sådan nogle klassiske grillspyd, hvor der var sat isbjørnekød på spyddet sammen med peberfrugt, fortalte politikeren dengang til Sermitsiaq AG.

Kødet var ellers blevet undersøgt, inden det blev solgt på Brættet, men på det tidspunkt var der ingen tegn på trikinlarver.

Op på mindst 75 grader

Veterinær- og Fødevaremyndigheden beskriver i samme omgang, hvordan du kan være sikker på, at der ingen risiko er for smitte af trikinose.

Frysning eller tørring af kød dræber nemlig nødvendigvis ikke trikinlarverne, da de har tilpasset sig et tørt og koldt klima.

Læs anbefalingerne her.