Isbjørne trues af isfrit hav ved Nordpolen

Isen i havet omkring Nordpolen fortsætter måske med at smelte om sommeren, selv om verdens regeringer opnår de mål for at mindske global opvarmning, som blev aftalt i 2015. Det konkluderer forskere i en ny rapport.

Der er blevet gradvist mindre is i Ishavet de seneste årtier.

Det har taget levebrødet fra indfødte og skadet dyrelivet i området, der er blevet åbnet mere for skibsfart og olieudvinding.

Konkret ville det kunne fratage isbjørnen muligheden for at overleve.

Ifølge klima-aftalen fra Paris i 2015 skal regeringer ved hjælp af en række delmål holde verdens temperaturstigning på under to grader i forhold til før industritiden. Det store mål er, at man kan holde stigningen på kun 1,5 grader i dette århundrede.

- Målet på to grader er muligvis ikke nok til at afværge et isfrit Ishavet, skriver klimaforskerne James Screen og Daniel Williamson fra Exeter University i rapporten.

Ifølge de to forskere vil en temperaturstigning på to grader betyde, at der er risiko for, at isen stadig vil smelte i Ishavet om sommeren og måske helt forsvinde i løbet af en generation.

Omvendt er isen næsten sikker på at overleve, hvis temperaturstigningen er 1,5 grader.

De to forskere forudsiger, at der er 73 procent risiko for, at isen vil smelte i sommermånederne under de nuværende forhold.

- På under 40 år har vi næsten halveret det område, som isen dækker om sommeren, siger Tor Eldevik, der er professor ved Bjerknes Center for Klimaforskning ved universitetet i Bergen, Norge. Han tog del i de to forskeres studier.

Han forudsiger, at havisen vil forsvinde om cirka 40 år, hvis de nuværende tendenser fortsætter.

De to forskere konstaterer, at de mange millioner kvadratkilometer is og sne omkring Nordpolen er med til reflektere solens lys. Hvis det bliver erstattet med blåt hav, vil solvarmen blive absorberet og fremskynde den globale opvarmning.

Derfor er forskerne ikke optimister. Idealet er en gennemsnitlig øgning på 1,5 grader i den globale temperatur. Men lige nu styrer verden mere i retning af en stigning på tre grader hen mod slutningen af dette århundrede, skriver AFP.

Det vil gøre det utrolig svært for isbjørnene at overleve, hvis der ikke længere er isflager, hvorfra de kan jage. Bestanden af isbjørne er i forvejen skrumpet til 26.000, skriver nyhedsbureauet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har flere gange under valgkampen sagt, at han vil trække USA ud af Paris-aftalen. Siden har præsidenten dog sagt, at han har "et åbent sind" over for aftalen.

/ritzau/Reuters