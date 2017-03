Isbjørne-forsker får 1 million kroner

Pengene skal bruges til to projekter, hvor det ene projekt handler om en videnskabelig undersøgelse og vurdering af isbjørnens status i hele arktisk og et andet projekt, som er lidt mere folkenær kunst-science projekt, hvor forskerne vil dokumentere vigtigheden og bevaringsværdien af deres samarbejde med de lokale grønlandske fangere, hvor isbjørnen udgør et vigtigt element, fremgår det af en pressemeddelelse fra naturinstituttet.

Kristin Laidre og hendes gruppe i kunst-science projektet går i gang med interviews og portrættering af fangere i Østgrønland, hvor isbjørne forekommer oftere tæt ved befolkede områder i forhold til resten af Grønland.

- I forbindelse med fanger-interviews og portrætteringen af deres liv arbejder jeg sammen med de to kunstnere; fotograf Tiina Itkonen fra Finland og skribent Susan McGrath fra USA samt en grønlandsk tolk. Vi vil besøge de byer og bygder, hvor fangst af isbjørne er en vigtig del i fangerfamiliernes liv. Det gælder om at få fangere i disse områder til at fortælle om klimaforandringernes konsekvenser, som de har set og oplevet i deres miljø. Projektets resultater om vurdering af isbjørnens status i hele arktisk vil blive beskrevet i videnskabelige artikler og resultatet af science-kunst projektet vil blive vist på udstillinger i USA, Grønland og Finland, siger Kristin Laidre.

Interviews og fotografering af fangere i Tasiilaq og bygder gennemføres i denne måned. Kristin Laidre og hendes gruppe vil herefter besøge Qaanaaq - den nordligste by i Nordvestgrønland og Ittoqqortoormiit - den nordligste og mest afsides beliggende by i Østgrønland.