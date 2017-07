Isbjørn ved Qeqertarsuatsiaat

Der er observeret en isbjørn nær Qeqertarsuatsiaat. Det meddeler departementet for fiskeri og fangst.

- Ørredfiskere og andre, der færdes i naturen skal være opmærksomme på isbjørnen. Alle uvedkommende personer bedes holde sig væk fra isbjørnen, skriver departementet.

Departementet gør endvidere opmærksom på, at der i øjeblikket er fredningsperiode for isbjørn på hele Vestkysten, samt at kvoten for fangst af isbjørn i området fra Sisimiut til Paamiut er opbrugt.

Hvis man ser bjørnen bør man ringe til jagtbetjenten, vagttelefonen hos departmentet for fiskeri og fangst eller politiet i Nuuk.

I retningslinjerne for omgangen med problembjørne bliver det fastslået, at aflivning, kun kan finde sted, hvis departement for fiskeri og fangst giver tilladelse til dette. Aflivning af isbjørne er absolut sidste udvej, og departementet vurderer fra sag til sag om det er nødvendigt.

Bygdefogeden og fiskerilicenskontoret er underrettet.