Isbjørn skudt nær børnehave

Sermitsiaq.AG har talt med den lokale fanger Villads Themothæussen, der sammen med Pavia Siegstad og Nikolaj Steenholdt skød isbjørnen.

- Vi fik besked om, at der var en isbjørn ved byen via VHF-radio. Vi løb hjem så hurtigt som muligt for at hente vores rifler. Derefter tog vi direkte ned til heliporten, og her så vi isbjørnen, der var på isen. Da jeg skød isbjørnen, var afstanden cirka 100 meter, fortæller Villads Themothæussen.

Han oplyser, at byens børnehave ligger blot 150 meter væk fra det sted, hvor de skød isbjørnen, men heldigvis har isbjørnen ikke angrebet nogen personer.

- Jeg har hørt fra borgerne, at isbjørnen blev set inde i byen torsdag nat, og at den har været i nærheden af hundeslædehundene, siger han.

Det er ikke første gang Villads Themothæussen har skudt en isbjørn.

- Det er altid en stor oplevelse at skyde en isbjørn. Der kom masser af mennesker, efter vi havde skudt isbjørnen, og vi har allerede parteret isbjørnen, oplyser Villads Themothæussen.