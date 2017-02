Isbjørn nedlagt i Qeqertarsuaq

En isbjørn blev spottet i Qeqertarsuaq onsdag aften.

Jagtbetjent Per Nukaaraq Hansen siger til Sermitsiaq.AG, at han blev kontaktet ved midnat onsdag af borgere, der har set isbjørnen inde i byen. Isbjørnen blev set tæt på byens hotel.

Læs: Fejlagtige oplysninger om bjørnelicenser

Formentlig samme isbjørn

- Jeg har ikke set isbjørnen endnu, for der var tåget i aftes. Men jeg er blevet oplyst, at en isbjørn nu blevet skudt på isen tæt på byen, fortæller Per Nukaaraq Hansen torsdag formiddag.

Han siger, at det var formentligt den samme isbjørn, der var inde i byen, der nu er blevet skudt af en lokal fanger.

Per Nukaaraq Hansen oplyser, at der er blevet givet tilladelse til at skyde isbjørnen.

Se video her, hvor isbjørnen blev set i Qeqertarsuaq: