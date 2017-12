Isbjørn ikke nødvendigvis offer for klimaændringer

En video af en afmagret isbjørn er blevet set og delt på de sociale medier utallige gange. Det er er National Geographic, der har offentliggjort videoen, og magasinet knytter bjørnens tilstand sammen med klimaforandringer. Artiklens forfattere erkender dog, at de ikke kender årsagen til netop den bjørns forfatning.

Leo Ikakhik har siden 2010 arbejdet som bjørnevagt i bygden Arviat ved Hudson Bay. Her overvåger han isbjørnenes færden i området i samarbejde med WWF. Han føler sig langt fra overbevist om, at klimaforandringer er årsagen til bjørnens sørgelige tilstand.

Døende isbjørn trækker os ud af psykologisk skjul

- Jeg ville ikke give klimaforandringer skylden. Det er bare del af det dyrene går igennem, siger Leo Ikakhik til CBC North.

Han siger, at han ved flere lejligheder har set lige så afmagrede bjørne. Hans formodning er, at bjørnen snarere er syg eller er plaget af en tidligere skade, som har forhindret den i at jage.

Selvom den konkrete bjørn muligvis er død af naturlige årsager, så peger flere undersøgelser imidlertid på, at den svindende havis udgør en trussel for isbjørnene. Blandt dem er en fra European Geosciences Union.