Is driller fiskefabrikkerne

- På grund af islæg i Diskobugten og Kangaatsiaq området har Royal Greenland fabrikker i Qasigiannguit og Kangaatsiaq haft mindre mængder indhandling i den seneste tid, imens rejefabrikken i Ilulissat har lukket helt ned for produktionen, oplyser Royal Greenland på deres hjemmeside.

50 medarbejdere hjemsendt

- Da en sending rejer som vi skulle producere på fabrikken ikke er ankommet, har vi været nødt til at lukke ned for produktionen. Derfor har vi været nødsaget til at hjemsende cirka 50 medarbejdere den 9. marts, siger fabrikschef i Royal Greenlands fabrik i Ilulissat Jensigne Schmidt.

Medarbejderne på rejefabrikken udnytter tiden med at skulle på skolebænken til et produktions- og hygiejnekursus i uge 12 og 13.

Produktionsstart

Rejeproduktionen i Ilulissat vil først starte igen, når Royal Arctic Lines skibe igen kan anløbe Ilulissat.