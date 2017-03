Irske nationalister vinder terræn ved valg i Nordirland

Den politiske situation i Nordirland lader fortsat til at være fastlåst mellem den fløj, som fortsat ønsker at være en del af Storbritannien, og den modsatte side som foretrækker et forenet Irland.

Ved torsdagens valg til nationalforsamlingen fastholdt det probritiske Democratic Unionist Party (DUP) lige netop sin position som det største parti i Nordirland.

De to partier skal inden tre uger blive enige om en samlingsregering. Ellers bliver provinsregeringens beføjelser overtaget af London.

Flere eksperter tvivler på, at DUP og Sinn Fein kan blive enige om at samarbejde.