Ironbarks projektmateriale møder kritik

Mineselskabet Ironbark Zinc Ltd., der i december 2016 fik en 30-årig udvindingstilladelse i Citronen Fjord, kritiseres for at have et analyse- og investormateriale, der er 'usædvanlig forældet og af svingende kvalitet, der skaber usikkerhed hos investorerne'.

Det fremgår af en kommentar i internetmediet Mining-Journal.com. Kommentaren er skrevet af chefinvestorstrateg hos PortfolioDirect, John Robertson, der har 30 års erfaring som forretnings- og investeringsrådgiver i Australien.

Læs: Zink i modstandsmandens fjord

Gamle data

I kommentaren skriver John Robertson blandt andet, at projektmaterialet i Citronen Fjord mangler den stringens og seriøsitet, som man kunne forvente af et projekt, der er så langt henne i projektfasen.

- Virksomheden burde udarbejde en grundig opdateret analyse af projektet med forsikringer om kapitalflow og evne til at eksekvere. Investorerne må på nuværende tidspunkt nøjes med en forundersøgelse fra april 2013 dokumenteret på omkostningsskøn fra 2010, der blandt andet ikke indeholder driftsomkostninger til revisioner.

Læs: Ironbark har travlt

- Der mangler også følsomhedsanalyser i forhold til valutaer. Den kinesiske yuan har varieret med 13 procent siden 2010. Euroen er nede på 23 procent i forhold til den amerikanske dollar. Effekten af disse ændringer på projektet økonomi, forbliver et gæt, skriver John Robertson, der også kritiserer Ironbark

Zincs administrerende direktør Jonathan Downes for konsekvens at bruge udsigterne til stigende zink-priser som et centralt element i markedsføringen.

Læs: IBA-aftale på plads med Citronen Fjord-projekt

Læs hele historien i Sermitsiaq, som du kan købe i butikkerne i dag. Du har også mulighed for at købe avisen her: