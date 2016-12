Ironbark har travlt

Jonathan Downes ser lyst på fremtiden. Med en udvindingstilladelse for zinkminen ved Citronen Fjord i baglommen, kan direktøren for Ironbark Zink nu drage ud og skaffe pengene til rent faktisk at anlægge minen i Peary Land.

- Jeg ser meget optimistisk på mulighederne, siger Jonathan Downes, direktør for Ironbark.

Mangel på zink

Optimismen skyldes at zink-priserne er steget markant på det seneste, i løbet af det seneste år er de næsten blevet fordoblet, og alt peger i retning af, at den udvikling fortsætter.

LÆS: Ironbark har underskriften

- Flere store miner er løbet tør for årer, forklarer han.

- Prognoserne siger, at der vil være mangel på zink de kommende år, og det betyder stigende priser.

Gode muligheder for at skaffe kapital

Derfor kunne udvindingstilladelse dårligt være kommet på et bedre tidspunkt.

- Det bliver ret lige ud af landevejen, at skaffe finansiering til projektet, siger Jonathan Downes.

I forvejen har Ironbark en forhåndstilkendegivelse fra kinesiske Non­Ferrous Metal Industry om, at de vil skaffe 70 procent af beløbet hos kinesiske banker. De har en option på yderliger 20 procent, så han mener ikke, at det bliver noget problem at skaffe de sidste 10 procent på det åbne marked.

Non­Ferrous Metal Industry sidder også klar i starthullerne til at anlægge minen. Næste år skal gå med planlægning og med at skaffe pengene, men så skal der også rykkes.

- Det kinesiske selskab har det hele klar, så de kan komme hurtigt i gang, forklarer Ironbark-direktøren.

LÆS: Ironbark har fået udvindingstilladelse

Hurtige kinesere

Efter planen skal minen anlægges i løbet af 2018 og det første zink hentes op af jorden allerede sidst på året.

Samlet regner Jonthan Downes med, at det vil tage to år at anlægge minen.

- Det er faktisk hurtigt, normalt vil det tage mindst tre år, forklarer han.

Men det er også vigtigt at komme igang netop nu, hvor priserne går den rigtige vej.

- Timing er utrolig vigtigt, siger Jonathan Downes.

Skal rykke mens markedet er gunstigt

Manglen på zink vil helt naturligt udløse ny efterforskningsaktivitet rundt omkring på kloden. Så derfor er det vigtigt at grave mens markedet er varmt.

- Det er afgørende at følge med cyklussen på markedet, siger Jonthan Downes.

Han tør dog endnu ikke sige, præcist hvornår det første skib med zinkmalm stævner ud af Citronen Fjord mod de globale markeder.