iPads i vuggestuen stimulerer børns leg og fantasi

Børn og tablet-computere er en god kombination. Det handler bare om at bruge dem rigtigt.

Det viser et projekt, hvor tre forskere fra Aarhus og Københavns universiteter har undersøgt, hvordan teknologi kan gavne i børneinstitutioner, skriver DR Østjylland.

I vuggestuen Paddehatten i Vejle har man siden nytår arbejdet med at integrere iPads i den daglige leg og læring, fortæller vuggestuepædagog Louise Sørensen.

- Vi har et lille rum, vi kan mørklægge. Der bruger vi Ipads sammen med en projektor og kaster billeder op på væggen. Vi er meget opmærksomme på, at vi får både bevægelse og læring med i det, fortæller hun.

- Det kan være lege, hvor de går op og trykker på væggen, og det kan være sanglege, hvor vi danser rundt, forklarer hun.

Det kan både aktivere og stimulere børnene, fortæller en af forskerne på projektet, Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet.

Et stort hit i vuggestuen er legen "Fang sommerfuglen". En pædagog har lagt et billede af en sommerfugl på sin Ipad og drøner rundt i vuggestuen med en bærbar projektor.

Billedet af sommerfuglen bliver kastet op i luften, ned på gulvet og hen på børnenes tøj. Børnene løber efter, jubler og forsøger at fange sommerfuglen.

- Man lægger et digitalt lag oven på lege, som i forvejen finder sted i vuggestuen, siger Stine Liv Johansen til DR Østjylland.

- Det er meningsfuldt at inddrage digital teknologi også i vuggestuen, men det skal foregå på legens og pædagogikkens præmisser, siger hun.

Ifølge pædagogerne er det nemt at integrere teknologien.

- Det er, fordi det er koblet til det, pædagogerne er enormt dygtige til: At understøtte børnenes leg til at få alle børnene med i et fællesskab, siger Stine Liv Johansen.