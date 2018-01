IOC: Afhold vinter-OL og få 5,6 milliarder kroner

Det var kun kinesiske Beijing og Almaty i Kasakhstan, der bød på at blive vært for vinter-OL i 2022, og det er for få, mener IOC, som nu åbner op for pengepungen.

- IOC vil bidrage til organiseringen af OL, og det er i form af 925 millioner dollar (Cirka 5,6 milliarder kroner, red.), og det har vi fortalt til 2026-byerne, siger IOC-direktør Christophe Dubi.

Sion i Schweiz, Stockholm i Sverige, Calgary i Canada og Sapporo i Japan formodes at undersøge mulighederne for at byde på legene i 2026.

Fra USA er Salt Lake City, Denver og Reno-Tahoe mulige bud, men deres interesse kan også først komme til legene i 2030.

Vinter-OL afholdes i år i Pyeongchang i Sydkorea, og i 2022 afholdes det i Beijing i Kina.