Vil invitere Putin og Trump til Færøerne

De to lagtingsmedlemmer for Miðflokkurin, Bill Justinussen og Jenis av Rana, opfordrer lagmand Aksel V. Johannesen til at invitere Vladimir Putin og Donald Trump til Færøerne at holde et topmøde.

Donald Trump har udtalt, at han vil møde Putin så snart som muligt og nævnte, at mødet kunne være holdt på Island.

Miðflokkurin mener, at mødet lige så godt kunne foregå på Færøerne.

-Færøerne er et af de få samfund i verden, som har gode forhold til begge stormagter. Den geografiske placering er også en fordel, siger de to lagtingsmedlemmer.

- Som et lille øsamfund er Færøerne velegnet til møder mellem statsledere, når man tænker på sikkerhed og beredskab. Samtidig er Færøerne mellem verdens skønneste og mest sjældne naturperler, som kan give statslederne er stor oplevelse og samtidig placere Færøerne på verdenskortet,

Aksel V. Johannesen har ikke svaret på henvendelsen