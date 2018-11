Investorer vildledes i Ironbark-projekt

redaktionen Søndag, 04. november 2018 - 10:52

Råstofmyndigheder i Grønland udgiver markedsføringsmaterialet Minex, der omtaler aktuelle mineprojekter og myndighederne syn på råstofsituationen i Grønland, skriver Sermitsiaq.

Det seneste nummer 51 udkom i oktober med ny naalakkersuisoq for råstoffer, Erik Jensen, som afsender.

Minex omtaler blandt andet det australske selskab Ironbarks projekt i Citronen Fjord med følgende ordlyd.

Uklart hvad der er foregået

Ironbark har fortsat med at vækste deres verdensklasse zinkprojekt ved Citronen Fjord i Nordgrønland. Aktiviteter i 2018 inkluderer transport af udstyr og brændstof til området. […] August 2018 udgjorde en milepæl i forhold til projektets logistik. Ironbark chartrede en af verdens mest kraftfulde isbrydere Nunavik for at bevise over for investorer, at det kan lade sig gøre at sejle materiel til og fra projektområdet. Nunavik navigerede succesfuldt igennem det isfyldte farvand langs østkysten op til Frederick E. Hydes fjord ved projektområdet.

Men som Sermitsiaq tidligere har skrevet, så nåede Ironbark faktisk ikke op til Citronen Fjord, men kun til mundingen af Frederick E. Hydes Fjord, og selskabet formåede heller ikke at transportere udstyr og brændstof til området. Geolog Ole Christiansen udtalte dengang, at det virkede uklart, hvad der egentlig var foregået under sejladsen.

