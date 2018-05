Inuit-organisation lykønsker koalitionen

Kathrine Kruse Tirsdag, 08. maj 2018 - 11:10

ICC Greenland, der er den grønlandske afdeling af Inuit organisationen, ICC, glæder sig over, at den nye koalition mellem Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai i deres samarbejdsaftale har en klar støtte til at bevare og styrke Inuit-samarbejdet gennem ICC.

- Jeg er naturligvis glad og beæret over, at koalitionen i deres samarbejdsaftale har en klar støtte til at bevare og styrke Inuit samarbejdet gennem ICC. Det giver mere styrke til at fortsætte vort arbejde i de kommende år, siger ICC Greenlands præsident Hjalmar Dahl.

Koalitionsparter vil blandt andet bakke op i følgende af ICC’s målsætninger:

At Inuit i de arktiske områder skal styrke samarbejdet.

At forsvare det arktiske miljø.

At man på de steder hvor det internationale samfund mødes, gør opmærksom på Inuit’s rettigheder og interesser.

At deltage fuldt ud i de arktiske landes politiske arbejde, befolkningernes velfærd og den samlede arktiske politik i det hele taget.

ICC har sin 13. generalforsamling fra den 16. juli til den 19. juli i Utqiagvik, Alaska, hvor de kommende fire års arbejdsområder vil blive besluttet.