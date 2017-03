Inuit-myte nomineret til fornem teaterpris

Inuit Theater og Teater Solaris, der står bag forestillingen, er jublende glade for nomineringen.

Læs også: Smuk fortælling om det blodige opgør med nordboerne

- Vi er virkelig glade og stolte over at blive inviteret til festivallen i Milano. Det er en stor ære at blive nomineret til prisen, og det kan få stor betydning for, at det internationale teatermiljø opdager Grønland, siger Nukâka Coster-Waldau, der har en af rollerne i det intense drama, der beskriver en iniut-myte om nordboernes flugt og udryddelse for 600 år siden.

- Det er til festivaller som denne, at teaterchefer og producenter møder op for at indkøbe produktionerne til deres teatre. En helt enestående måde at få Grønland puttet på teater-verdenskortet, understreger Nukâka Coster-Waldau over for Sermitsiaq.AG.

Usikkert om gruppen kommer afsted

Om Inuit Teater og Teater Solaris kommer til Milano, hvor de også er blevet bedt om at opføre forestillingen, er dog endnu uvist.

Det er nemlig ikke gratis for truppen at pakke grejet og flyve til Milano, hvor festivallen afvikles den 24. og 25. maj.

Læs også: Nukâka før premiere: "Jeg er glad og stolt"

International Prize Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro-festivallen dækker kun kost og logi, så teatergruppen vil mangle 100.000 kroner for at få regnestykket til at gå op.

Intens sponsorjagt

Derfor er teatergruppen på en intens sponsorjagt for at få inddrevet pengene, så inuit-myten kan blive vist for et stort internationalt og professionelt teaterpublikum.

- Vi er dybt taknemmelige for den modtagelse vi fik, da vi spillede i Katuaq i Nuuk, Upernavik, Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut. Og ikke mindst taknemmelige over for de fonde, der støttede turneren, siger Nukâka Coster-Waldau, der håber, at nye fonds- eller sponsorpenge vil realisere turen til Milano til maj.