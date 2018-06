Inuit Ataqatigiit i Sisimiut: Husk jeres løfter Hermann og Erik

Redaktionen Lørdag, 16. juni 2018 - 10:29

Selvom valget til Inatsisartut baseres på hele landet som en valgkreds, er der ingen tvivl om, at lokale kræfter gør sig gældende i valgkampene. Kandidaterne bejler i stor stil til vælgerne ved at love forbedringer i deres egen kreds. Det er også derfor, at vælgerne flokkes om nogle kandidater, der har gjort sig godt bemærket, især i egen hjemkreds.

Dette var også tilfældet, da forhenværende borgmester, Hermann Berthelsen og Erik Jensen begge opstillede for Siumut Sisimiut. Mange vælgere i Sisimiut og Kangerlussuaq sluttede sig nemlig til de to kandidater og valgte dem ind med flotte stemmetal.

Skal påmindes

Men nu, næsten to måneder efter valget til Inatsisartut, føler Inuit Ataqatigiit i Sisimiut, at de to medlemmer af henholdsvis Inatsisartut og Naalakkersuisut skal påmindes om deres valgløfter:

– Vi beklager naturligvis, at Inuit Ataqatigiit ikke fik et mandat fra Sisimiut. Under valgkampen til Inatsisartut var Kangerlussuaq det helt store tema både hos borgerne og hos kandidaterne. Det var således helt tydeligt, at alle vi, der stillede op fra Qeqqata Kommunia, også på trods af vores begrænsede kendskab, målrettet kæmpede for at bevare Kangerlussuaqs lufthavn. Vi fremhævede det adskillige gange, understreger Sofie Dorthe R. Olsen, der var kandidat til Inatsisartut, og som er medlem af Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia på vegne af Inuit Ataqatigiit.

Læs om hele sagen i Sermitsiaq, som du kan få adgang til via linket herunder: