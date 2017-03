Intet overblik over domme

Får to personer, er dømmes for den samme kriminalitet den samme dom? Det er der reelt intet overblik over.

Der findes nemlig ingen offentlig tilgængelig database over domme afsagt i Grønland. Det bliver kritiseret af flere deltagere ved sidste uges høring om justitsvæsenet i Grønland på Christiansborg.

Ud over det der står i selve loven, vil både anklager og forsvarer i andre lande henvise til lignende sager, når de skal argumentere for, hvilken straf eller foranstaltning, der skal idømmes.

Men den mulighed er forsvarer her i landet afskåret fra. Politiet og domstolene har til eget brug en officiel database som anklagerne og dommere kan bruge i forbindelse med retssager.

- Forsvaret er tvunget til at stole på, at anklagerne fremstiller retspraksis objektivt, sagde advokat Peter Schriver på vegne af Advokatrådet.

Advokatrådet anbefaler da også i sin rapport om retssikkerheden fra sidste efterår:

- at der ligesom i Danmark etableres en domsdatabase i Grønland, eller at de grønlandske retsafgørelser bliver tilgængelige i den danske domsdatabase.

Den ny udnævnte landsforsvarer Finn Meinel fremhævede den manglende database, som en af de faktorer, der er er årsag til den manglende balance mellem anklager og forsvarer i landets retssale.