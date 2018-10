Intet bredt forlig om lufthavnspakken

Walter Turnowsky Onsdag, 31. oktober 2018 - 05:57

Der bliver ikke noget bredt nationalt kompromis om lufthavnspakken. Det står klart efter at finans- og skatteudvalget har afgivet sin betænkning om lovforslaget.

Her fremgår det, at både udvalgsmedlemmerne fra Inuit Ataqatigiit og Samarbejdspartiet indstiller lovforslaget samt ændringsforslaget om den danske medfinansiering til forkastelse. Partii Naleraq er ikke repræsenteret i finans- og skatteudvalget, men har gentagne gange erklæret sig som modstandere af lufthavnspakken.

Inuit Ataqatigiit fastholder deres forslag om, at de tre lufthavne skal bygge i etaper.

- Det grundlæggende i vores udspil er, at lufthavnsanlæggelserne sker i forlængelse af hinanden således at landets økonomi og arbejdsmarkedet ikke overophedes, og således at så mange lokale aktører og arbejdere inden for byggebranchen og de afledte erhverv kan tage del i anlæggelsen hhv. udvidelserne af lufthavnene, hedder det i en mindretalsudtalelse i betænkningen fra udvalget.

Kritik af manglende samråd

Samtidig mener partiet, at alt for mange spørgsmål endnu er uafklaret. Det gælder blandt andet Kangerlussuaqs fremtid, detaljerne i aftalen med Danmark og det præcise indhold af USA's planer. Partiet mener, at Naalakkersuisut spiller med fordækte kort i disse spørgsmål.

- Vi har krævet en række samråd, senest om den mulige amerikanske milliardinvestering i Ilulissat lufthavn til en 2800 meter bane. Et flertal i udvalget ønskede ikke at afholde dette samråd. Vi finder det utilstrækkeligt, at udvalget skriver under på nærværende betænkning uden af få afdækket disse forhold, hedder det i betænkningen

Ønsker ekstraordinær samling

Også Samarbejdspartiet mener, at der en fejl at bygge alle tre lufthavne på en gang samt at grundlaget for at træffe en beslutning er for tynd.

- Efter Samarbejdspartiets mening er der således ikke tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for en investering i den størrelsesorden, med henblik på at nærværende beslutning har vidtrækkende, og langvarige økonomiske implikationer, skriver partiet i betænkningen.

- Vi har heller ikke det fulde overblik over det forventede afkast heraf, da der udestår en del beslutninger inden en rentabilitet kan påvises.

Så derfor bør beslutningen ikke hastes igennem, mener partiet, som ligeledes kritiserer det manglende samråd.

- Vi mener at nærværende forslag bør være genstand for en ekstra-ordinær ekstra samling, hvor alle relevante udvalg, samt alle Inatsisartut-medlemmer indkaldes, og behandler alle de spørgsmål og svar, der er indkommet i forbindelse med nærværende forslag, samt til belysning af de hidtil ubelyste spørgsmål der henstår, står der videre i betænkningen.

Inuit Ataqatigiit efterlyser en bred aftale.

- Det er vores opfattelse, at et bredt forlig indebærer enighed på tværs af koalition og opposition. Vi finder det utilstrækkeligt, at man i en så stor sag med så stor betydning for landet og samfundet ikke har ønsket at skabe et bredt forlig om lufthavnene, står der i partiets mindretalsudtalelse.

Et flertal i finans- og skatteudvalget bestående af Siumut og Demokraterne anbefaler forslaget inklusive den danske medfinansiering til vedtagelse.