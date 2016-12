Intet bevis på NATO-rabat for Thule

Kim Kielsen svarer nu på et spørgsmål fra Demokraternes Justus Hansen og Randi Vestergaard Evaldsen om Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggenders påstand om, at Danmark har fået rabat på sit medlemskab af NATO som en direkte følge af Thule Air Base.

- Naalakkersuisut er ikke bekendt med, at der skulle findes dokumentation for, at "Danmark har fået rabat på sit medlemskab af NATO som en direkte følge af Thule Air Base, lyder svarer fra Kim Kielsen til de to politikere.

Sejlivet påstand

Tidligere på måneden vakte et interview i Politiken med Vittus Qujaukitsoq voldsom opsigt. I medier i ind- og udland blev hans udtalelser udlagt som om, at Danmark gennem årene har fået en klækkelig »Nato-rabat« på grund af Thule Air Base.

Interviewet fik demokraterne til at sende en byge af spørgsmål til Naalakkersuisut, herunder ønskede man at få afklaret, om det er korrekt, at der findes en sådan »rabat«

Og nej, lyder altså svaret nu fra Kim Kielsen. Det kan ikke dokumenteres.

Læs også: Vittus truer både Danmark og USA

Men Danmark betaler for lidt

Herefter gør Kim Kielsen dog opmærksom på, at der til gengæld findes dokumentation for, at Danmark rent faktisk ikke betaler de 2 % af det årlige bruttonationalprodukt, som det forventes af NATOs medlemslande indbetaler for medlemskabet.

Danmark skylder 15 milliarder

På vegne af Naalakkersuisut påpeger Kim Kielsen, at en cheføkonom i Nordea Bank er citeret for at anslå at:

- Såfremt Danmark i dag skulle leve op til forpligtelsen om at bidrage med forsvarsudgifter svarende til 2 % af det årlige bruttonationalprodukt, så vil det kræve, at Danmark bruger yderligere 15 milliarder DKK til forsvarsudgifter.

Der henvises i besvarelsen på §37-spørgsmålet til, at Danmarks forsvarsudgifter kan findes hos Stockholm International Peace Research Institute.

Kun fem lande betaler

Danmarks NATO-bidrag er blevet kritiseret af både den nuværende og kommende præsident i USA. Blandt andet har Obama kaldt lande, der ikke lever op til forpligtelserne “free riders”.

Læs også: Vil Danmark betale selvstændigheden?

Danmark er dog ikke det eneste land, der ikke betaler de forventede 2 %. Faktisk er det kun fem af NATOs 28 medlemslande, der gør ifølge en rapport fra NATO gør det, nemlig USA, Polen, England, Grækenland og Estonia.

Folketinget skal også dokumentere

Også i Danmark er regeringen blev bedt dokumentere de økonomiske forhold i Rigsfællesskabet. Op til jul bad samtlige Dansk Folkepartis medlemmer af Grønlandsudvalget i en forespørgsel til Lars Løkke om at få sat de økonomiske relationer mellem Grønland og Danmark til debat i Folketinget.