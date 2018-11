Interview: Her er Mútes politiske mission

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. november 2018 - 09:01

Hvis det lykkedes for Múte B. Egede at indtage formandsstolen i Grønlands næststørste parti, IA, vil han de første 100 dage fokusere på specielt tre områder: erhverv, socialområdet og kultur.

Om de enkelte områder udtaler han:

”Med et stærkt og samfundsengageret erhvervsliv, skabes der vækst til velfærd, faste arbejdspladser og en grobund for et selvstændigt Grønland.”

”Med en nytænkende og innovativ socialpolitik skabes et stærkt og selvbærende samfund, hvor samfundet solidarisk giver alle i Grønland muligheden for en tryg fremtid.”

”Kulturlivet binder Grønland sammen. Musik, kunst, film, litteratur, idræt – kulturlivet får os tit til at finde fællesskabet, troen på os selv som individ og samfund. Derfor skal vores kulturliv styrkes. Et endnu stærkere kulturliv, vil forstærke troen på vores fremtid .”

I et interview med Sermitsiaq.AG uddyber den 31-årige bejler til formandsposten sin politiske mission på følgende måde.

Flere erhvervssøjler

- Vi skal have en langt bredere erhvervsudvikling. Fiskeriet vil i mange år være en hjørnesten i vor økonomi, men vi skal have andre erhvervssøjler til at bidrage ud over turisme- og råstofsektoren, fastslår Múte B. Egede.

Han mener, at væksten kan foregå overalt i landet, fordi der er masser af mennesker med det nødvendige gå-på-mod. Rammerne skal imidlertid være til stede i form af en infrastruktur, hvor der er boliger og daginstitutioner og for fiskerne indhandlingssteder.

Slut med brandslukning

- Nøglen til at nå vore mål er uddannelse. Vi skal væk fra at lave brandslukning, når de unge går ud af folkeskolen. Vi bliver nødt til at starte vor indsats over for børnene, når de er helt små. Det er den bedste måde at få dem til at tage en uddannelse efter folkeskolen, understreger Múte B. Egede, der eksempelvis ønsker at forbedre pædagogernes vilkår for at komme pædagogmanglen til livs.

Han er ikke afvisende overfor, at det bliver nødvendigt med mere udenlandsk arbejdskraft for nå målet om en selvbåren økonomi, men her ønsker han at inddrage Grønlands Erhverv og fagforeningen SIK, som ”er de helt centrale, når vi skal finde de bedste løsninger”.

Forskellen til Sara Olsvig

Hvordan adskiller du dig fra Sara Olsvig?

- Jeg har nok en anden ledelsesstil. Vi kommer til at udvikle vor politik, så vi formår at komme med endnu klarere udmeldinger.

Har I været for dårlige til at kommunikere?

- Lad os vende det på den måde, at vi kan gøre vore budskaber endnu klarere og på den måde synliggøre vore værdier.

Vil du hellere samarbejde med Demokraterne end Siumut?

- Det vigtigste er at kunne øve politisk indflydelse. Jeg udelukker ikke nogen partier på forhånd.

Vil du føre en aggressiv oppositionspolitik eller vil du være kompromissøgende?

- Jeg mener selv at være en kompromissøgende person, som kan samarbejde med alle her i Inatsisartut. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi ønsker at sætte IA’s visioner på dagsordenen for at nå de mål, vi har formuleret.

Har du evnen til at tackle uenigheder internt i partiet?

- Jeg er den, der lytter. Og jeg har viljen til at skære igennem, hvilket jeg glæder mig til. Man skal jo give en klar retning som formand. I en sådan proces er jeg parat til at tage de nødvendige slag. Jeg har aldrig trukket mig, men lyttet. Ja, jeg er nok mere kompromissøgende, men også parat til at sætte retningen for partiet, hvis jeg bliver valgt til formand.

Ny næstformand?

Lørdag den 1. december er der ekstraordinær kongres i forsamlingshuset i Nuuk, hvor den kommende formand skal vælges. Hvis det bliver Múte B. Egede skal partiet have valgt en ny næstformand.

Hvem er din favorit som næstformand?

- Det har jeg ingen holdning til, siger den foreløbigt eneste formandskandidat.