Internt GSS-opgør i Julecup

Hos damerne bliver finalen et internt opgør i GSS. Det brede GSS er nemlig blevet delt i GSS og Byholdet, som begge nåede finalen.

Både Byholdet og QNA havde muligheden for at spille sig i finalen med en sejr i det indbyrdes opgør.

Byholdet skulle helt ind ind i 2. halvleg for at slå sejren fast. Begge holdte fulgtes stort set i hele 1 halvleg igenne, men med et lille ben foran hele tiden for Byholdet - der kunne gå til pause med en 18-14 føring.

QNA startede dårligt i 2 halvleg - som kostede dyrt og med en Panu P. Grønvold i stor spillehumør her der og alle vegne for byholdet trak de sikkert fra. Hun havde en stor andel i sejren med 9 mål i alt og med flere assister til både streg og fløj.

Hos QNA var der fremtidsperspektiver og talent at spore i en spiller som Ivalu Bjerge, der startede ude, men alligevel blev sammen med Christina Lange holdets topscorer med 6 mål.

Kampen ender 36-23 til Byholdet, og møder dermed GSS i finalen i dette års brugseni julecup.

QNA eller NûK

Hos herrerne skulle der også findes en finalemodstander til GSS i aftenens kamp imellem QNA og NûK.

QNA består hovedsagligt af spillere, der til dagligt spiller i Danmark.

I en knap så intenst kamp, var der ingen større spænding om udfaldet, da QNA styrede kampen fra start til slut. Hos QNA var Danny Brandt holdets topscorer med 10 mål i sejren over NûK der endte på 36-20.

QNA skiftede meget ud undervejs i kampen, og kunne spare spillere til dagens brag, hvor GSS har en revanche tilgode, efter de tabte finalen, i sidste års Brugseni Julecup til netop QNA.