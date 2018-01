Internationalt guld til bordtennistalenter

Ivik Nielsen gentog succesen fra sidste år og vandt guld i bordtennis herre single, i dette års Reykjavik International Games, som blev afviklet i går.

Hos damerne vandt stortalentet Avi Rødgård guld i dame singler.

Det skriver Greenland Table Tennis i en pressemeddelelse.

- Det var en dejlig overraskelse med Avi, hvor hun slog Islands nummer 1 og 2 og dermed vandt guld, siger landstræner Tommy Jørgensen

- Der er så meget skreu på bolden når Avi sender den afsted, at modstanderne har svært ved at tage bolden. Det er positivt at hun kan vinde sådan en turnering i en så ung alder. Det er virkelig lovende.

Turneringsformen er en knockout turnering, at hvis du taber en kamp, så ryger du ud. Aka Mark-Møller tabte sin kamp i kvartfinalen, efter 4 match bolde.

- Det var flot at også Aka kan nå dertil.

Hos herrerne styrer Ivik Nielsen turneringen med en sikker hånd og vandt guld, lidt overlegent, selv om Ivik er plaget med en skadet hånd.

- Jeg er meget glad og tilfreds med spillernes indsats, slutter en tilfreds landstræner Tommy Jørgensen.