Internationale håndboldstjerner til Nuuk

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 21. maj 2018 - 13:09

Flere internationale stjerner deltager ved De Pan Amerikanske Mesterskaber, når turneringen starter den 26. juni.

Men hvilke spillere skal vi holde øje med? Sermitsiaq.AG har talt med den tidligere landsholdsspiller, nuværende damelandstræner, Johannes Groth.

- Hvem er den største stjerne ved turneringen?

- Det er Argentinas playmaker Diego Simonet. Han spiller for den franske storklub Montpellier, der spiller Final Four i den fineste klubturnering, Champions League, i weekenden. Han er ikke en særlig stor spiller, men han er meget eksplosiv, hvor han meget let kan bryde gennem forsvaret. På grund af skade var han ikke med sidste gang. Det er en nydelse at se ham på banen, svarer Johannes Groth, der til dagligdagt følger tæt med i internationale håndboldkampe.

Diego Simonet er ikke den eneste sydamerikaner, der skal til Final Four før Pan Am. Den brasilianske stregspiller Rogerio Moraes Ferreira, der til dagligt spiller for makedonske Vardar Skopje, spiller også ved Champions League Final Four. Han kommer også til Nuuk.

- Hvad kan du fortælle om ham?

- Først og fremmest er han en fysisk pragteksemplar. Grønland møder Brasilien i gruppespillet, og han er meget større fysisk end vores spillere. Han kommer til at fylde meget i deres spil i forsvaret og angrebet. Men han er ikke den hurtigste spiller, fortæller Johannes Groth.

Han fremhæver også brødrene Erwin og Emil Feuchtmann fra Chile.

- Erwin Feuchtmann spiller som venstreback for det tyske hold Gummersbach, mens Emil spiller som playmaker i den franske liga for Nancy. De er kampafgørende spillere, og kan være farlige, hvis Grønland møder dem senere i turneringen, lyder det fra Johannes Groth.