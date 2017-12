Internationale eksperter skal få Grønland op i højere råstof-gear

Et råstofråd skal klæde Naalakkersuisut bedre på til begå sig på de internationale markeder for råstoffer. Rådet skal være internationalt besat.

Der blev afsat penge til rådet på efterårssamlingen og i disse uger bliver kommissoriet til rådet finpudset af Naalakkersuisut.

- Rådet skal rådgive os om, hvordan vi kan gøre tingende bedre, siger naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede (IA) til Sermitsiaq.AG.

Inden kommissoriet er helt færdigt, ønsker han ikke at uddybe, hvad de helt præcise opgaver for rådet bliver.

- Grundlæggende skal det hjælpe os med at bliver mere konkurrencedygtige på verdensmarkedet, siger Múte Bourup Egede (IA).

Og der er bestemt noget at arbejde med. Den canadiske tænketank Fraser Institute udarbejder hvert år en liste over, hvor attraktivt lander er for investorer på mineområdet. Og her er Grønland raslet langt ned af listen. Fra 2015 til 2016 faldt Grønland fra plads nummer 27 til nummer 55 ud af 104 lande. Tilbage i 2013 lå Grønland på en 7. plads.

Råstofrådet bliver nedsat 1. marts næste år.