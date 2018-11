International iværksætteruge markeres i Nuuk

redaktionen Fredag, 09. november 2018 - 16:52

Uge 46 er International Iværksætteruge, og det markerer Sermersooq Business Council med et program til dem, der ønsker at blive selvstændig.

Her vil iværksættere få mulighed for at dele ideer med kompetente fagfolk, øge kompetencerne indenfor markedsføring og præsentationer, samt skabe et netværk der kan være afgørende for den videre udvikling.

- Iværksætterugen 2018 skydes i gang med et åbent POP-UP arrangement i Nuuk Center, hvor iværksættere har mulighed for at dele tanker og ideer med kompetente fagfolk. En unik mulighed for at få feedback på sin ide, skriver Sermersooq Business Council i en pressemeddelelse.

Iværksætterugen skal afsluttes med en prisudgivning.

- Grønlandsbankens Erhvervsfond uddeler Iværksætterprisen 2018, fredag d. 16. november i Nuuk Center. Prisen gives til en person eller virksomhed, der i løbet af sit virke har vist særlig handlekraft, engagement og bemærkelsesværdigt initiativ, lyder det fra Sermersooq Business Council.