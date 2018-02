International begejstring over sleben tugtupit

En tur til smykkestensmessen Tucson Gem Shows i Tucson, USA, er netop slut for tre deltagere her fra landet.

Det skriver Departementet for Råstoffer i en pressemeddelelse.

Det er Departementet for Råstoffer, der har sendt Aqqalo Kreutzmann fra ‘Nuummi Ujaqqerituut Peqatigiiffiat’, Lars Schou fra ‘Foreningen af 16. August’ samt geolog Arent Heilmann fra Departementet for Råstoffer afsted til smykkestensmessen.

Læs også: Ice Cold Gems: Der er potentiale i Tugtupit

Spået international fremtid

De tre deltagere har medbragt eksempler på slebne smykkesten af tugtupit i høj kvalitet.

- De internationale eksperter i smykkesten er alle begejstrede over at se tugtupit af en kvalitet, som er velegnet til facetslibning, skriver Departementet for Råstoffer.

Ifølge departemenet skyldes en stor del af baggrunden for eksperternes begejstring den høje standard af facetslibning, som de lokale grønlandske slibere har udført.

- Eksperterne spår den gennemsigtige tugtupit en stor international fremtid i lighed med andre internationalt eftertragtede smykkesten.

Tugtupit findes kun i Narsaq, på Kolahalvøen i Sibirien og Mont Saint-Hilaire i Quibec i Canada.

Læs også: Sten for et millionbeløb konfiskeret