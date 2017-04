Intern strid i Siumut spidser til

Det interne slagsmål i Siumut i Qaasuitsoq Kujalleq fortsætter, - og tager til i styrke.

Gruppen omkring Enok Sandgreen har nu sendt en gennemgang af deres version af det rodede forløb ved konstitueringen.

Gruppen, der består af Nikolaj Jeremiassen, Jakob Ludvigsen, Enok Sandgreen og Leo Rosing opfatter sig som partiets retmæssigeforhandlingsgruppe. De beskylder på den baggrund partiets hovedbestyrelse for at have brudt reglerne, da de godkendte aftalen mellem IA og Siumut.

- Vi vil gerne sige, at Siumuts hovedbestyrelse har brudt reglerne i forhandlingerne. Og hvis der ikke bliver gjort noget ved det, må man sige at de accepterer brud på regler, lyder konklusionen i redegørelsen fra de fire.

- Vi var forhandlingsgruppen

De forklarer, at Enok Sandgreen blev kontaktet af Naja Petersen fra Atassut og herefter holdt et kaffemøde med hende. Ved et telefonmøde med samtlige de valgte partimedlemmer i kommunen forklarede han om mødet.

- Siumut gruppen beslutter, at man skal holde møde med Atassut, for at høre om hvad deres ønsker er. Siumuttere der er i Aasiaat, Enok Sandgreen, Leo Rosing og Jakob Ludvigsen, skulle sammen med yderligere en af de valgte forhandle med Atassut, står der i redegørelsen.

Da ingen af de valgte havde mulighed for hurtigt at komme til Aasiaat, tilbød Nikolaj Jeremiassen at deltage.

Ultimatum fra Atassut

Forhandlingsgruppen holdt møde med både IA og Atassut, men besluttede at gå videre med forhandlingerne med Atassut.

Fredag kommer gruppen imidlertid under pres, da Atassut vil have en hurtig aftale, idet de ellers vil gå til IA.

Og det er så her Siumut-gruppen bliver splittet. På et møde på Sømandshjemmet i Aasiaat er der ifølge redegørelsen fem, der stemmer for aftalen med Atassut, som giver Enok Sandgreen borgmesterposten.

Denne aftale blev sendt til Siumuts hovedkontor og til Siumut-gruppen, men aldrig besvaret. Til gengæld kom der en meddelelse om, at Siumut og IA natten til lørdag havde underskrevet en aftale.

Der er på en baggrund, at de fire bag redegørelsen beskylder hovedbestyrelsen for at bryde reglerne.

Det fremgår ikke hvilke konsekvenser de fire vil drage af situationen.