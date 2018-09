Instruktør: Jeg glæder mig til filmen kommer rigtigt ud

Walter Turnowsky Onsdag, 26. september 2018 - 10:31

Lørdag fik filmen 'Anori' ved Nuuk International Film Festival. Publikum var på forhånd velvilligt stemt for filmen. Men det var ikke blot velviljen overfor en grønlandsk film, der prægede publikum under og efter forestillingen. Den ulykkelige kærlighedshistorie mellem Anori og Inuk havde tydeligvis ramt en nerve.

- Jeg var mest glad for, at folk syntes, den var virkelig god, og at de også var overrasket. For min intention var meget at holde spændingen i fortællingen hele vejen, siger filmens instruktør Pipaluk Kreutzmann Jørgensen til Sermitsiaq.AG.

Hun siger dog samtidigt, at hun ser frem til, at filmen får sin egentlig premiere i Katuaq på mandag.

- Jeg glæder mig til, at den kommer rigtigt ud og så mange som muligt ser den. For så er det jo først der, jeg virkelig kan mærke reaktionen.

Et dårligt parforhold

Når Pipaluk Kreutzmann Jørgensen fortsat er spændt, så skyldes det også at filmen nu har fulgt hende i otte år. Idéen udsprang af den situation, som hun selv var i på det tidspunkt.

- Jeg havde en svær tid i livet, hvor jeg var i et dårligt forhold. På det tidspunkt var det meget hårdt og ekstremt.

Helt i starten tænkte hun fortællingen om den ulykkelige kærlighed, som et teaterstykke. Siden blev det til en kortfilm, som faktisk nåede så langt så hun havde fået økonomisk støtte til den.

- Jeg vidste hele tiden, hvordan slutningen skulle være og jeg vidste hele tiden, hvordan starten skulle være.

Lys og mørke

Men tiden var alligevel ikke moden til at fortælle historien. På det tidspunkt var hun stadig midt i sit dårlige parforhold. I kortfilmudgaven var der tale om en meget mørk historie. Siden begyndte lyset at sive ind igen.

- Efterhånden blev det mindre og mindre sort. Men jeg ville jo stadig har det mørke lag med - og fik så den idé at benytte New York som symbol på det mørke, som du både indeholder som menneske og som land. Så det var kontrasten mellem det helt hvide is-klare mod New Yorks skyline.

Herefter tog det Pipaluk Kreutzmann Jørgensen kun ti dage at skrive manuskriptet.

Med Nûkaka Coster-Waldau fandt hun så også præcis den skuespiller, der kunne spille hovedpersonen Anori, der holder fast i sin tro på det gode - på den rene kærlighed.

- Hun kan symbolisere denne renhed og naivitet, som jeg også føler er meget kendetegnende for naturen heroppe. Der er en naivitet og samtidigt noget barskt over det smukke landskab, forklarer Pipaluk Kreutzmann Jørgensen.

Holdet knoklede for filmen

Nûkaka Coster-Waldau har bakket op om realiseringen af filmen ved at give afkald på løn for sin medvirken.

- At hun valgte at arbejde uden løn, var jo bare en gave til produktionen.

For penge var der ikke for mange af. Et budget på 1,4 millioner kroner er et nærmest latterligt lille beløb for en spillefilm der er optaget på en hel stribe forskellige locations. Det var også kun muligt fordi alle medvirkende knoklede i de seks uger, som optagelserne varede. Ofte blev der arbejdet fra klokken fem om morgen til på den anden side af midnat. Mange ting blev improviseret mens holdet var på stedet, som for eksempel at spørge tilfældige mennesker i lufthavnen om de ikke lige kan være med i en film.

- Du er på sættet, og så finder du ud af, hvordan kan jeg hurtigt få mennesker med.

Det der er kommet ud af det er en film, der på den ene side trækker på den grønlandske mytetradition og på den anden side fremstår moderne med et internationalt tilsnit.

Ud over visningerne i Grønland, satser Pipaluk Kreutzmann Jørgensen på, at få den ud på internationale filmfestivaller. Den allerede optaget på ImageNative i Toronto i slutningen af oktober.

Anori spiller i Katuaq fra 1. til 24. oktober. I november vil den blive vist i en række byer på kysten.