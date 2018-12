Innovation: Idéerne bliver bedre og bedre

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 06. december 2018 - 16:19

Over 100 unge mennesker deltog i konkurrencen om at få den bedste forretningsidé, og torsdag eftermiddag blev vinderne i de fire aldersgrupper kåret. Fælles for idéerne var, at de var mere gennemarbejdede end sidste år.

- Vi kan godt mærke, at der er nogen, der var her sidste år også. Vi kan mærke, at mange har deltaget i de innovations workshops, som vi har afholdt. Vi kan også se, at de undervisere, som vi har efteruddannet, har nogle dygtigere elever, sagde Julie Rademacher, der er regionsleder ved Fonden For Entreprenørskab – Kalaallit Nunaat, efter arrangementet.

Fonden For Entreprenørskab arbejder for at sikre, at innovation i højere grad integreres som tema i uddannelserne i Grønland. De efteruddanner blandt andet lærer og afholder workshops. Kulminationen er idékonkurrence, Arsarnerit Inuusuttai – Young Northern Lights, der bød på mange gode idéer.

Deltagerne var delt op i tre kategorier. Børn fra de små klasser, børn fra de øverste klasser i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Lift, kultur og madspild

Hele efteråret har deltagerne arbejdet på at forberede deres idé, og i Nuuk Center skulle de præsentere den for et dommerpanel bestående af direktører fra det virkelige erhvervsliv.

Deltagerne fik fire minutter til at præsentere deres idé, hvorefter de fik feedback. Denne proces gentog sig en gang mere, og efter præsentationerne skulle dommerne vurdere de mange idéer.

Blandt idéerne var en app til at undgå madspil, en idé om et sansekulturcenter og et slags grønlandsk Go´More, der skal etablere kontakt mellem folk, der har en bil og folk, der har brug for et lift.

Vinderne fik en billet til Danmark, hvor de skal præsentere deres idéer og konkurrere mod idérige unge fra Færøerne og Danmark om at vinde mesterskaberne i entreprenørskab.