Innaarsuit: Håber på vind og nymåne

Walter Turnowsky Fredag, 13. juli 2018 - 12:45

Der er håb for at indbyggerne i Innaarsuit slipper for det truende isbjerg

I aften er der nymåne, og det betyder, at tidevandsstigningen bliver ekstra kraftig, det er det man også kalder en springflod.

- På baggrund af prognoser fra DMI som viser, at vinden i løbet af aftenen vil tiltage fra syd, ligesom tidevandet i forbindelse med nymåne vil nå højeste vandstand ca. kl. 22.00 lokal tid, er det håbet, at isfjeldet vil løsrive sig og drive væk fra bygden, skriver politiets talsmand Carls Sværd i en pressemeddelelse.

33 evakueret

Omkring midnat natten til fredag begyndte man at evakuere nogle af indbyggerne i Innaarsuit.

- Grønlands beredskabsstab har i samarbejde med redningsberedskabet i Avannaata Kommunea, udfærdiget en risikovurdering af situationen, og heraf defineret et fareområde for bygden Innaarsuit, som udgøres af de lavere liggende bygninger ved kysten. Redningsberedskabet har derfor i dag evakueret 33 indbyggere, der bor eller arbejder inden for fareområdet og midlertidigt placeret dem i bygdens servicecenter.

Helikopter og inspektionsskib i nærheden

Byens butik ligger inden for det truede område, og den er derfor blevet lukket.

- Man har fra redningsberedskabet forespurgt indbyggerne til basale behov, og der vil herefter blive vurderet om, om der skal flyves forsyninger ind til bygden, hedder det videre.

- Af beredskabsmæssige tiltag, har man besluttet at Search And Rescue (SAR) helikopteren er midlertidigt forflyttet til Ilulissat, fra dens normale base inde i Kangerlussuaq, derved vil responstiden være kortere, såfremt isfjeldet skulle begynde at kælve. Arktisk kommando (AKO) har sendt deres inspektionsskib, Knud Rasmussen mod området, og man regner med, at den er fremme i dag kl. 14.00, hvor de vil kunne være på standby.