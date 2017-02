Initiativpris til skoleleder

Anerkendelsen tilfaldt Justine Boassen for at have startet et lokalmuseum i bygden. Hun købte tilbage i 2013 et hus og åbnede museet, som især turister besøger om sommeren.

- Det betyder rigtigt meget for mig at få prisen, fordi det er mine forældres ting, der har gjort, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at lave et museum. 90 procent af tingene på museet kommer fra min mor og far,” fortalte Justine Boassen på folkeskolen Kulusumi Alivarpi i bygden Kulusuk, hvor overrækkelsen fandt sted.

Borgmester sendte lydhilsen

Borgmester Asii Chemnitz Narup var forhindret i at deltage, men sendte en båndet lydhilsen til prismodtageren. Direktøren for Børn, Familie og Skole i kommunen, Helene Broberg Berthelsen holdt en tale, som de 25 fremmødte kunne høre.

- Vi har alle kunnet mærke dit brændende ønske om at formidle den østgrønlandske kultur, som har formet hverdagslivet her på egnen gennem flere generationer – og museet, du har skabt, har givet hele bygden et løft, der dels kommer alle østkystens borgere til gode, men også giver turister en dybere forståelse for østgrønlandsk kultur. Din initiativlyst og handlekraft er et lysende forbillede for ungdommen, og museet her i Kulusuk fungerer allerede som en ”ambassadør” for alle vore østgrønlandske kommunefæller, sagde skoledirektøren.

Kulturgenstande

Museet i Kulusuk udstiller forskellige kulturgenstande. Blandt andet tøj og køkkenudstyr, der fortæller historier om, hvordan hverdagen har været i Østgrønland gennem mange generationer.

De to øvrige vindere af Initiativprisen 2016 er Else Lea Olsen og Vittus Jeremiassen – begge fra Nuuk.