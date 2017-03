INI lancerer boligbytte-portal

Fredag lancerer INI et nyt tiltag på sin hjemmeside; en boligbyttebørs.

- Der er opmærksomhed på, at en del lejere gerne vil bytte deres bolig. Det kan enten være til en større eller en mindre bolig, måske endda til en helt anden by. Derfor kan lejerne nu via hjemmesiden komme i kontakt med andre lejere, som også ønsker at bytte bolig. Hjemmesiden indeholder derfor nu også en boligbytte funktion, oplyser INI i en pressemeddelelse.

Man skal være logget ind med brugernavn og adgangskode, for at kunne benytte byttebørsen.

De nye tiltag på hjemmesiden er lavet på baggrund af en brugerundersøgelse, hvor INI har spurgt kunderne om, hvilke service de efterspørger.

Spring køen over

Ud over muligheden for at finde boligbyttere, har der også været ønske om lettere adgang til betalingsservice eller girokort til huslejebetaling.

- Kunderne får mulighed for, at betjene sig selv i højere grad end før, hvilket giver en frihed og muligheden for at ”springe køen over”, siger administrerende direktør Henrik Rafn.