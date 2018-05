INI A/S med lille overskud

Redaktionen Mandag, 14. maj 2018 - 12:30

I dag blev der afholdt generalforsamling i INI A/S.

På dagsordenen var blandt andet godkendelse af selskabets årsregnskab. Selskabets årsresultat blev et overskud på 3,2 millioner kroner efter skat. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. Overskuddet overføres til 2018. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Boligafdelingerne er økonomisk uafhængige af INI’s økonomi, hvorfor de ikke vil blive påvirket af overskuddet.

Selvstyret, som eneaktionær, har besluttet at genudpege Mads Barlach Christensen, som formand for bestyrelsen samt Kristian May og Line Frederiksen som bestyrelsesmedlemmer.

Karin Bing Orkland udtræder af bestyrelsen mens de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Michael R. Petersen og Arnârak Z. Lennert fortsætter.

INI A/S strategiske tiltag har ifølge pressemeddelelsen udmøntet sig i et mere effektivt administrationsselskab. Det er fortsat selskabets hensigt at forfølge målsætningerne om en mere effektiv og serviceorienteret organisation, til gavn for samfundet.