Ingen planer om at oprette arbejdspladser

Redaktionen Tirsdag, 17. juli 2018 - 12:31

Atassuts Inatsisartut-medlem, Bentiaraq Ottosen, har stillet et §37-spørgsmål til formanden for Naalakkersuisut, hvor han ønsker at høre om Naalakkersuisut har planer om at oprette arbejdspladser i enkelte steder i kysten.

I sit svar til spørgsmålet fortæller formanden for Naalakkersuisut, Siumuts Kim Kielsen, at han har indhentet svar fra Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Nordisk Samarbejde, Vittus Qujaukitsoqq fra partiet Nunatta Qitornai.

Vittus Qujaukitsoq fortæller i sit svar til Bentiaraq Ottosen, at det generelt er Naalakkersuisuts opfattelse, at arbejdsmarkedet så vidt muligt reguleres frit af arbejdsmarkedets parter. Blandt andet med henblik på, hvor arbejdspladser skabes.

- Naalakkersuisut har således ingen deciderede planer for at oprette arbejdspladser i specifikke steder, lyder svaret fra Vittus Qujaukitsoq.

Vittus Qujaukitsoq forklarer herefter, at Selvstyreejede selskaber drives på lige vilkår med andre private virksomheder, dog med nogle servicekontrakter i stedsspecifikke indsatser.

Henviser folk til at flytte

Bentiaraq Ottosen har ligeledes ønsket at høre hvad Naalakkersuisut agter at gøre for at gøre det mere attraktivt for at arbejde i de enkelte steder.

Vittus Qujaukitsoq forklarer herefter at Naalakkersuisut sætter rammerne for arbejdsmarkedet, hvor indsatser om opkvalificering og videreuddannelse kan være med til at styrke en attraktiv arbejdsstyrke og derigennem attraktive arbejdspladser.

- Derudover kan borgere ansøge om mobilitetsydelser for at kunne tage permanent eller sæsonbetingede jobs andre steder i landet, lyder svaret fra Vittus Qujaukitsoq.