Ingen plan for overtagelse af sagsområderne

I et svar på et §37-spørgsmål fra Anthon Frederiksen om overtagelse af sags- og kompetenceområder fra den danske stat, oplyser formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S), at ikke foreligger en plan for overtagelse af de grønlandske sagsområder fra den danske stat.

Dog skriver Kim Kielsen (S) i sit svar til Anthon Frederiksen (PN):

- Overtagelsen af sagsområder fra den danske stat finder sted i overensstemmelse med en politisk prioritering af, hvilke sagsområder man ønsker at overtage samt i hvilken takt, en overtagelse af sagsområder ønskes gennemført.

Læs også: Plan for hjemtagning af områder er på vej

Arbejdsmiljøområdet under hjemtagelsesproces

Naalakkersuisut har aktuelt fremsat forslag i Inatsisartut om, at sagsområdet ‘Arbejdsmiljø’, som vedrører arbejdsmiljø på land, hjemtages. Her er de årlige udgifter ved sagsområdets varetagelse under selvstyret er opgjort til 9,2 mio. kroner.

- Naalakkersuisut har ikke fremsat andre forslag om hjemtagelse af sagsområder fra staten, skriver Kim Kielsen (S) i sit svar til Anthon Frederiksen (PN).

Selvstyreloven indeholder en list på 32 sagsområder, som Grønland har mulighed for at hjemtage.