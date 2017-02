Ingen nominering til Nordisk Råds Litteraturpris

I 2014 bragede Niviaq Korneliussen igennem med sin debut 'Homo Sapienne', der høstede rod både blandt anmelderne og læserne.

Året efter blev hun nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.

I 2016 gjorde Sørine Steenholdt hende så kunsten efter med 'Zombieland'. Også hun blev som debutant nomineret til den fornemme pris.

Men i år er der ingen grønlandske forfattere blandt de 12 nominerede.

Til gengæld er der mulighed for at heppe på Sissal Kampmann fra Færøerne, der er nomineret for sin digtsamling 'Sunnudagsland'. Nabolandet Island har med Linda Vilhjálmsdóttir og Guðmundur Andri Thorsson to nominerede.