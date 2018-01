Ingen nedbrud ved Tele-Posts strømafbrydelse

Der var risiko for nedbrud af telekommunikation ved Tele-Posts planlagte strømafbrydelse natten til torsdag.

Men det blev heldigvis undgået, oplyser teleselskabet i en pressemeddelelse.

- Torsdag middag var der melding om, at alle Tele-Posts systemer kører som de skal, uden uforudsete konsekvenser ved strømafbrydelsen onsdag nat, meddeler det selvstyreejede selskab i en pressemeddelelse.

Læs: Risiko for tele-nedbrud er minimal

Den planlagte strømafbrydelse skete i forbindelse med opgradering af deres systemer, fordi kabler skal omlægges.

- Vi ser frem til at tage næste skridt i opgraderingen af hele vores mobilnetværk, som i år og næste år vil betyde, at vores kunder i hele Grønland får adgang til bedre mobilprodukter, siger direktør for Teknik og IT, Jonas Hasselriis.