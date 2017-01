Ingen naturlig efterfølger til Hermann

Efterfølgeren til Hermann Berthelsen som borgmester i Qeqqata Kommunia kan meget vel blive en Siumut-politiker, hvis valget i den midtgrønlandske kommune ender som mange gange før med absolut Siumut-flertal, som det er tilfældet nu.

Men partiets afdelinger i Sisimiut og Maniitsoq er tilbageholdende med at pege på en mulig efterfølger til borgmesterposten.

- Vi stiller alle sammen på lige fod og vil ikke på forhånd pege på en mulig efterfølger til borgmester Hermann Berthelsen. Vi risikerer bare at skuffe nogen, hvis vi be- gynder at fremhæve enkelte personer, siger formanden for Siumut Sisimiut Erik Jensen.

