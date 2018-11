Ingen naalakkersuisoq mister benzinkort

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 29. november 2018 - 06:12

Benzinkort i forbindelse med tjenestebiler er bandlyst via en instruks, som Vittus Qujaukitsoq netop har indført i Selvstyre-administrationen.

Instruksen har til formål at forhindre en gentagelse af, hvad der skete med Doris J. Jensens benzinkort, hvor en person misbrugte kortet til bådoptankning.

Rundspørge

Sermitsiaq.AG har via samtlige departementschefer i Selvstyret fået oplyst, at ingen naalakkersuisoq her i efteråret har haft et benzinkort.

Uddannelsesdepartementet udstyrede Doris J. Jensen med et benzinkort i forbindelse med tjenestebilen, men den nuværende Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger benytter ikke tjenestebil.

De øvrige departementer oplyser også, at benzinkort til den øverste politiske chef ikke er anvendt praksis.

Her får det effekt

I et enkelt departement får instruksen imidlertid betydning nu-og-her. Det er miljødepartementet, hvor man for en uge siden skulle anvende en tjenestebil til særlige formål, og hvor man havde bestilt et benzinkort.

Det kort bliver nu annulleret, og betalingen vil alene kunne ske på en benzinstation, som der er lavet en aftale med, og hvor registreringsnummeret på tjenestebilen oplyses.