Ingen løfter om barselsfond

Walter Turnowsky Torsdag, 12. juli 2018 - 11:13

IAs gruppeformand Múte Bourup Egede vil gerne vide, om Naalakkersuisut har planer om at etablere en barselsfond i samarbejde med lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer.

Men naalakkersuisoq for sociale anliggende, Anthon Frederiksen (PN) vil ikke ligefrem love noget, fremgår det af et svar på et §37-spørgsmål fra IA-politikeren.

Han vil dog gerne rejse spørgsmålet

- Jeg planlægger at holde et møde med GE og SIK efter sommeren, for at drøfte socialområdet og hvor de ser at der er behov for indsatser. I den forbindelse vil forbedringer af forhold under barsel blive berørt, skriver Anthon Frederiksen (PN)

- Af koalitionsaftalen, fremgår det at det ligger Naalakkersuisut meget på sinde at forbedre forholdene for familierne, herunder at sikre gode forhold under barsel.

- Naalakkersuisut er derfor interesseret i at kigge på de forskellige muligheder og udfordringer, der er på barselsområdet.

- Det er som bekendt samtidigt vigtigt, at forbedringer gennemføres i takt med, at der skabes det fornødne økonomiske råderum, og at der udvises økonomisk ansvarlighed omkring vores samlede økonomi.