Ingen vil lede efter olie

Efterforskningen efter olie og gas ved Grønland har efterhånden ligget stille i nogle år - og den bliver den foreløbigt også ved med.

Det står klart efter, at fristen for ansøgninger til olie- og gasudbudsrunden for Baffinbugten udløb fredag klokken 9.00. Her var der nemlig kommet lige præcis nul bud.

- Den manglende interesse for var dog forventet på grund af den globale afmatning i efterforskningsaktiviteterne hos olie- og gasindustrien, skriver råstofdepartementet i en pressemeddelelse.

Prisen for olie er nemlig noget lavere end da Cairn foretog prøveboringer og interessen generelt var stor hos selskaberne.

- Det er departementets vurdering, at den udeblivende interesse i årets udbudsrunde skal ses som et udtryk for tilbageholdenhed hos olieindustrien, som specielt rammer efterforskningen hårdt i en tid med lavere indtægter.

Der er nu kun en udbudsrunde, der endnu ikke er afsluttet inden for den nuværende olie- og mineralstrategi. Men selvom forventningerne til bud i den runde ligeledes er lave, så gennemføres den alligevel.

- Det er Naalakkersuisuts ønske at følge strategien, da afvigelser fra strategien kan have en uheldig signalværdi for Grønland som investeringsland.