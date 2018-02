Ingen fribilletter til Arctic Winther Games

Øystein Slettemark, landstræner i langrend, har udtaget fire skiløbere til Arctic Winter Games i næste måned, skriver avisen AG.

Halvering

Det er en halvering af deltagere i forhold til tidligere, hvor Grønland sendte otte langrendsløbere til det arktiske vinterlege.

- Jeg har besluttet at stille højere krav til deltagelse til Arctic Winter Games, og jeg har vurderet, at kun fire skiløbere har det niveau og yder den træningsindsats jeg har stillet som krav til at komme med til Arctic Winter Games i år, siger Øystein Slettemark, der afholdt udtagelsestræningslejr, inden han udtog sit hold.

De udtagne

De udtagne er Bjarne Herbert Hansen, SSP og pigerne Anne Mette Noahsen, SSP, Naala Rasmussen SSP og Nukarleq Jeremiassen NSP.

- De har vist god motivation med træningen, og jeg er spændt på deres resultater til Arctic Winter Games. Jeg tror, at Bjarne Herbert Hansen kan få gode individuelle placeringer, og pigerne kan få et godt resultat i stafet, vurderer Øystein Slettemark.

