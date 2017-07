Ingen forklaring på afslag på makrel-licens

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl-Kristian Kruse kommer ikke med nogen forklaring på, hvorfor det sydgrønlandske rederi, Arctic Prime Fisheries ikke kan få del i årets makrelfiskeri.

På et § 37-spørgsmål fra Debora Keist (IA) kommer han blot med en intetsigende forklaring.

Sermitsaq kan i sin seneste udgave fortælle, at Arctic Prime Fisheries er et af landets mest erfarne selskaber, når det gælder makrelfiskeri.

I 2015 fik rederiet således en kvote på 8.000 tons makrel; i 2016 fik rederiets skibe »Ilivileq« og »Qavak« sammen med andre grønlandske rederier licens til at fiske på en samlet kvote på 35.000 tons samt en licens til en separat kvote på 2.222 tons.

Arctic Prime Fisheries stod da også på listen over grønlandske rederier til makrelfiskeriet, som departementet for fiskeri og fangst indstillede til Naalakkersuisut. Det bekræftet departementschef Jørgen Isak Olsen overfor Sermitsiaq.

Men som det eneste grønlandske rederi blev de strøget af listen.

- Det var en politisk beslutning, som du må spørge Naalakkersuisut om, siger Jørgen Isak Olsen til Sermitsiaq.

Sermitsiaq spurgte forgæves naalakkersuisoq Karl-Kristian Kruse (S) om en begrundelse.

Debora Kleist (IA) har i sit § 37-spørgsmål ligeledes bedt om en begrundelse. Men i svaret til hende viger Karl-Kristian Kruse (S) udenom.

- Det er Naalakkersuisut, der foretager den endelige afgørelse af, hvilke ansøger, der skal have tildelt en kvote til makrel. Afgørelsen beror på de betingelser for makrelfiskeriet, der er fastlagt af Naalakkersuisut, jf. Landstingslov om fiskeri, § 24, stk. 1. Naalakkersuisut har vurderet, at Arctic Prime Fisheries ikke er en af de ansøgere, der skal have licens til makrelfiskeri, skriver han i sit svar til hende.

